ТАРКИ презентует в Тюмени события делового сезона

Презентация делового сезона креативных индустрий пройдет 9 сентября в кластере "809", организует встречу Тюменское агентство развития креативных индустрий.
В ближайшей повестке региона, куда могут интегрироваться представители креативных индустрий - Промышленно-энергетический форум TNF, форум креативных предпринимателей "КПД", форум "Города России" в Екатеринбурге, старт заявочной кампании премии креативных индустрий "СВЯЗИ", сроки подачи заявок Акселератор креативных индустрий (АКИТО) и перезапуск клуба продюсеров Тюменской области: а также приближающийся юбилей ТАРКИ. Речь об этом пойдет на презентации делового сезона.
На встречу 9 сентября ждут представителей креативного бизнеса, партнеров и представителей СМИ.
Тем, кто готов непосредственно участвовать в обозначенных события. необходимо пройти регистрацию.
Дата и время: 09 сентября 2026 в 15:00
Место: креативный кластер "809".
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