В Сбере рассказали учителям, как распознать в домашней работе нейросеть

В начале нового учебного года эксперты Сбера с помощью нейросети ГигаЧат подготовили для учителей советы, как отличить в домашнем задании реальную работу ученика от генерации искусственного интеллекта.

Основной признак, который должны учитывать педагоги: нейросеть пишет гладко, логично и предсказуемо, а ребенок или подросток оставляет в тексте отпечаток своей личности, возраста и текущего уровня знаний.

Стоит обратить внимание, если "домашка" написана слишком канцелярским или энциклопедическим языком. Мало кто из пятиклассников использует в речи слова "парадигма", "дискурс" или "конгруэнтный", а ИИ — постоянно.

В обычной письменной работе, будь то сочинение или доклад по истории, всегда есть шероховатости — повторения, просторечия, пропущенные запятые, мысль часто петляет. Нейросеть же выдает идеально структурированный вариант без речевых ошибок и с правильно расставленными знаками препинания.

Надо помнить, что ИИ тоже может ошибиться, а именно — выдумать несуществующие цитаты или события, которых никогда не происходило. Это известный эффект "галлюцинации", когда нейросеть уверенно придумывает факты, чтобы подтвердить свой собственный тезис. Ученик, не знакомый с материалом, ничего не заподозрит.

В точных науках нейросети выдают себя иначе, чем в гуманитарных предметах. Математика и физика требуют не только правильного ответа, но и логики перехода от шага к шагу. Ответ сгенерирован, если в домашней работе пропущены промежуточные этапы решения, а для простой задачи использован сложный способ (порой даже такой, который в школе и не проходили), или наоборот, уравнение решено методом подбором корня из начальных классов.

В задачах по геометрии ответ ИИ может быть идеальным, но без рисунка или схемы. Ученик, решивший задачу сам, всегда начинает с чертежа. В домашней работе по физике нейросеть может написать абсолютно правильную формулу из вузовского курса квантовой механики рядом с базовой школьной формулой пути, пытаясь связать их несуществующим коэффициентом. То же самое касается и других точных наук.

С этой целью эксперты рекомендуют педагогам:

Давать творческие задачи с жестким ограничением по источникам: ("Объясните эту пословицу через ситуацию, которая произошла с вами на прошлой неделе").

Задавать устные вопросы по выполненному домашнему заданию: "Мне очень понравилась вот эта фраза во втором абзаце, объясни, что ты имел в виду?".

В точных науках просить нарисовать график или схему к решенной задаче, выполнить проверку обратным ходом или переписать решение у доски. Все для того, чтобы вернуть ребенка от слепого подбора формул к пониманию физической картины мира.