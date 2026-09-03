24 корпоративные команды Тюменской области сразятся в мини-футболе

В Тюмени 3 сентября открылся четвёртый корпоративный турнир по мини-футболу. В ближайшие 2 дня на стадионе "Строймаш" команды двадцати четырёх крупнейших организаций региона будут бороться за звание сильнейших.

Турнир на Кубок ВТБ приурочен в этом году сразу к двум знаменательным датам: 440-летию города Тюмени и 100-летнему юбилею работы спортивного общества "Динамо" в Тюменской области.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Поддержка корпоративного спорта сегодня — не дань моде, а осознанный ответ на вызовы времени. Крупный бизнес инвестирует не только в профессиональный, но и в массовый, любительский спорт. И это вложения, которые возвращаются сторицей: здоровые и активные сотрудники на вес золота.

В этом году на поле вышли сборные Росгвардии, ТВВИКУ, ФСО и УМВД, таможни, Росрыболовства, МЧС, Аэронавигации, Тюменских моторостроителей. А также сотрудники передовых вузов ТюмГУ, ТИУ, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, Газпром газораспределение Север, Сибинформбюро.



Для многих это уже не первый Кубок: за четыре года турнир стал заметным событием в спортивном календаре региона. С 2023 года он проходит в сотрудничестве с обществом "Динамо". Команды, занявшие 1, 2 и 3 место получают ценные подарки. Индивидуальные достижения участников отмечаются наградами в номинациях "Лучший игрок", "Лучший вратарь", "Лучший нападающий" и "Лучший защитник". Итоги соревнований подведут 4 сентября.