За два года в Тюмени в четыре раза увеличат протяженность выделенных для автобусов полос

14:27 03 сентября 2026
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В Тюмени продолжают расширять сет выделенных полос для общественного транспорта. В этом сезоне их протяженность вырастет с 25 до 35 километров, в следующем  - до 63, а к концу 2028 года  - до 99 километров, сообщили в ГУС ТО.

Важнейшим элементом комфорта пассажиров являются современные павильоны остановок. К концу года их будет 85 штук.

"Главная цель всех этих изменений — чтобы автобусы перестали стоять в пробках, маршруты стали предсказуемыми, а дорога из пункта А в пункт Б занимала меньше времени и приносила только положительные эмоции", - отмечают в ГУС ТО.

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