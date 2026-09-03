Новый сезон "Морфологии улиц" в Тюмени начнется 5 сентября

Открытие паблик-арт проекта "Морфология улиц" состоится 5 сентября с 16:00 до 21:00 в пространстве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1). В программе: презентация нового сезона проекта, маркет локальных брендов, портретобудка, выступления тюменских музыкантов, танцы, диджей-сет и промоточка с подарками от Самокаты Яндекс Go. Вход свободный, 18+.

С 16:00 до 20:00 будет работать маркет от местных создателей: украшения, стикеры и керамика от OKAY LOVE YOU BYE, Rose Aspho, Карма Полис, гуд*бай, одежда и аксессуары от Paul, rave_daemon и Саша Привет, искусство от zazuga, цветы от BARHAT flo и мерч "Морфологии улиц". Также у гостей события будет возможность выиграть подарки на промоточке от Самокатов Яндекс Go: бутылки для воды, футболки, браслеты, стикеры и промокоды на поездки на самокатах.

С 18:00 до 18:30 для тюменцев выступят местные музыканты, группа SOLDLINE и "Мелламания". Также с 18:00 до 20:00 будет работать портретобудка от тюменской художницы Rose Aspho, где она красным карандашом создаст портреты для всех желающих, стоимость участия — 300 рублей.

С 19:00 до 19:30 руководитель проекта и художественный куратор этого сезона "Морфология улиц" Юлия Саначина презентует планы команды на новый сезон и познакомит с художниками, которые проведут лаборатории по созданию искусства с тюменцами в сентябре.

Финалом события с 20:00 до 21:00 станет диджей-сет от Frogy и танцы.

Сразу после открытия начнётся работа лабораторий с художниками. Вместе с жителями они создадут шесть арт-объектов: керамические плитки, мозаика и зеркальная мозаика, вязание, эпоксидные плиточки, инсталляция. Регистрации на лаборатории можно будет найти в группе во ВКонтакте и Telegram-канале "Морфологии улиц".

В этом году проект "Морфологии улиц" состоялся благодаря девелоперу newton — он стал генеральный партнером в 2026 году. Цель девелопера — в создании креативной высококомфортной среды, где качество жизни максимально отвечает потребностям людей. newton — тюменский девелопер, который с 2018 года вырос до 12+ проектов в трех городах России.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 140 работ от художников со всей России. Среди них "Тюмень южная" арт-группы "Фрукты", "Геометрические проекты" Андрея Люблинского, "Главное не повторяться" Владимира Абиха, мозаичное панно Светланы Растебиной. С 2023-го "Морфология улиц" стала международной, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России, а в 2025 попала на выставку лучших практик паблик-арта России, которая проходила в Берлине. Организатор "Морфологии улиц" в 2026 году — агентство MORFA AGENCY.