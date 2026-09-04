Тюменская область передала военнослужащим квадрокоптеры, мотоциклы, ретрансляторы, оргтехнику и компьютеры.

Части, где служат тюменцы, получат квадрокоптеры, мотоциклы, транспорт повышенной проходимости, ретрансляторы, оргтехнику и компьютеры, вместе с соратниками из партии "Единая Россия" партию техники военнослужащим передал губернатор Александр Моор.

"Часть груза увезут сами военные, они сейчас как раз дома на побывке. Другую доставит на фронт руководитель Регсовета первичных отделений партии "Единая Россия" в Тюменской области Александр Сукаченко. Поблагодарил военнослужащих за отвагу и мужество. Тюменская область была и остается надежным тылом для нашей армии", - сообщил Моор.

За помощь в формировании гумгруза губернатор поблагодарил известного бизнесмена Владимира Шевчика и почетного гражданина Тюменской области Юрий Неелов.