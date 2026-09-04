В Тюменской области введен режим беспилотной опасности

12:00 04 сентября 2026
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В Тюменской области введен режим беспилотной опасности, это превентивная мера, сообщил губернатор Александр Моор.

Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и бдительность. При  виде беспилотника нужно уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

В елях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

 

Теги: беспилотники , опасность
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