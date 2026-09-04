Тюменского бизнесмена оштрафовали на 2,6 млн рублей штрафа использование незаконных мигрантов

Прокуратура Тюменского округа проверила сельхозобъект п и выяснила, что индивидуальный предприниматель незаконно привлек к труду иностранных граждан, по результатам проверки он оштрафован на более чем 2,6 млн рублей.
У нанятых на работу иностранцев не оказалось патента, разрешающего им трудовую деятельность в Российской Федерации. Все они выдворены за пределы страны.
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