Тюменского бизнесмена оштрафовали на 2,6 млн рублей штрафа использование незаконных мигрантов

11:26 04 сентября 2026
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Прокуратура Тюменского округа проверила сельхозобъект п и выяснила, что индивидуальный предприниматель незаконно привлек к труду иностранных граждан, по результатам проверки он оштрафован на более чем 2,6 млн рублей.

У нанятых на работу иностранцев не оказалось патента, разрешающего им трудовую деятельность в Российской Федерации. Все они выдворены за пределы страны.

Теги: АПК , мигранты , прокуратура , штрафы
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