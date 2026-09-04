Российский бизнес увеличили расчеты в нацвалютах со странами Азии

Отечественные предприятия в разы нарастили объемы расчетов в национальных валютах со странами Азии после того, как часть западных и китайских банков прекратила обслуживание российско-китайской торговли из-за санкций. Об этом на ВЭФ 2026 телеканалу Россия24 рассказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его статистике, объем работы дочернего банка в Китае за год вырос примерно в 40 раз. С Китаем расчеты в нацвалютах наладить было проще из-за сбалансированной двусторонней торговли, а с Индией — сложнее: возник избыток рупий, который пришлось учиться обменивать на другие валюты. Расчеты в нацвалютах также проходят с Вьетнамом.

"Мы это делаем сегодня достаточно легко, при том что санкционное давление не ослабевает", — отметил глава ВТБ.

По его словам, речь не идет о создании альтернативы долларовой системе расчетов, это параллельная система на случай, если снова будет использован инструмент политического давления. Полноценной альтернативы пока не существует, но отдельные ее элементы уже работают с дружественными странами.

Костин также рассказал о структуре интереса китайских инвесторов к России: помимо традиционных отраслей — энергетики и добычи природных ресурсов, растет интерес к высоким технологиям, включая робототехнику, а также к автопрому. Площадки, где раньше выпускали западные модели автомобилей, сейчас переориентированы на производство китайских марок.