В Тюмени нет роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за истекший период года не превышает среднемноголетних уровней. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором, не зарегистрировано, сообщили в регуправлении РПН.
Практические рекомендации для населения:
• В связи с продолжающейся паводковой ситуацией Управление рекомендует населению употреблять бутилированную воду, воду из пунктов набора воды или водоматов (акваматов).
• Если вы используете дополнительно бытовые фильтры – следите за ресурсом сменных картриджей, это поможет улучшить органолептические свойства воды и снизить содержание некоторых примесей.
• Приобретая в торговой сети бутилированную питьевую воду промышленного изготовления, обращайте внимание на наличие Data Matrix-кода. Его можно отсканировать через приложение "Честный знак" в магазине – это покажет легальность товара, производителя, срок годности и полный состав.
• Кипячение воды – простой способ обеззараживания, который эффективен против большинства микробов и вирусов.
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