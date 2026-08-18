Флаг Российской Федерации установят на мосту Влюбленных в Тюмени

Знамя Победы на мосту Влюблённых сменят флагом Российской Федерации в честь госпраздника, который отмечается 22 августа. Акцию проведет "Молодая Гвардия".

В программе - праздничный флешмоб и торжественное шествие с российским триколором при участии представителей молодёжных и общественных организаций, жителей города.

"Государственный флаг объединяет миллионы людей и напоминает каждому из нас о принадлежности к одной большой стране. Для нас важно, чтобы молодёжь не просто знала историю государственных символов, но и чувствовала свою ответственность за будущее России. Приглашаем тюменцев вместе с нами отметить праздник", — отметил федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев.