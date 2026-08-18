Тюменские курсанты "Воина" вышли в финал Всероссийских военно-тактических соревнований

Фото пресс-службы центра "Воин"

II Всероссийские военно-тактические соревнования "Путь ВОИНа" проходили при участии 18 команд в Волгограде с 14 по 16 августа, тюменские курсанты показали по времени четвертый результат и вышли в финал, который в начале сентября пройдет под Салехардом.

На отборочном этапе II Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа" более 200 курсантов Центра "Воин" из 18 регионов России проходили пятикилометровый маршрут с препятствиями. По итогам напряжённой борьбы определена четвёрка сильнейших команд, которая поборется в финале за звание победителя — это Волгоградская область (время прохождения полосы — 1 час 7 минут), Республика Татарстан (1 час 11 минут), Чувашская Республика (1 час 16 минут) и Тюменская область (1 час 21 минута).

Герой России, участник президентской программы "Время героев", командир Центра "ВОИН" Андраник Гаспарян отметил высокий уровень подготовки и мотивацию участников:

На "Пути ВОИНа" объединилась наша великая Россия — многонациональная и разных вероисповеданий — как одна большая семья. Отрадно слышать, что курсанты называют инструкторов Центра "ВОИН" своими наставниками. Именно благодаря им ребята выполнили сложную задачу: прошли маршрут длиной пять километров в полной экипировке, преодолели брод, канатную дорогу и другие препятствия. Команды бежали, выкладываясь, показывали свой характер, отстаивая честь своего региона. Желаю всем участникам успехов и не останавливаться на достигнутом!

Несмотря на высокую конкуренцию, ребята показали исключительную выучку, силу духа и командную сплоченность. Лучшие из них получили путевки в финал, который пройдет с 5 по 13 сентября в районе города Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе.

Директор Центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко:

Второй сезон отборочного этапа "Пути ВОИНа" был ещё эмоциональнее и зрелищнее, чем прежде. Все команды достойно сражались до конца. Вы все настоящие воины, смогли показать, на что способны и какие навыки сегодня дают в Центре. Проект "Путь ВОИНа" мы будем развивать дальше — третий сезон будет ещё более интересным, с новыми испытаниями. Всех курсантов ждём в следующем году, а с финалистами встретимся совсем скоро в Салехарде.

Программа состязаний стала серьёзным испытанием даже для хорошо подготовленных курсантов. "Путь ВОИНа" состоял из 15 этапов по всем направлениям подготовки Центра — тактическая и огневая подготовка, первая помощь и тактическая медицина, применение беспилотных систем и снайпинг. Участники выполняли задачи по доставке боекомплекта и скрытному передвижению, демонстрировали навыки топографии и выживания, поражали цели из пневматического оружия, управляли дронами, преодолевали условно заражённую зону в экипировке РХБЗ, а также отрабатывали навыки первой помощи и транспортировки раненых. Самым эмоциональным и захватывающим, по признанию участников, стал этап форсирования брода. Резкий перепад температур воздуха и воды потребовал концентрации, физической выносливости и сплочённости.

Центр "ВОИН" создан по поручению президента РФ 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих её защищать. Филиалы Центра работают во всех федеральных округах. Это 21 субъект России, включая исторические регионы. Центром на базе школ, техникумов и колледжей, вузов во внеурочное время реализуется более 50 собственных уникальных образовательных программ по направлениям подготовки: тактическая и огневая подготовка, первая помощь и тактическая медицина, применение беспилотных систем и снайпинг. С начала работы обучение в Центре прошли порядка 150 тысяч курсантов, в том числе более 58 тысяч в 2025 году.