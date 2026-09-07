В Тюмени прекратили подвоз чистой питьевой воды

Компания "Росоводоканал Тюмень" сообщила, что с 6 сентября прекратили работу передвижные пункты набора воды, будут демонтированы временные водоразборные устройства, а водоматы начали отпускать воду по прежним ценам.

"Качество питьевой воды соответствует установленным требованиям, в том числе по органолептике. На протяжении всего периода Управление Роспотребнадзора осуществляло усиленный ежедневный лабораторный контроль за качеством и безопасностью воды на всех этапах: от источника до распределительной сети. Текущая ситуация стабильна, поводов для беспокойства у жителей нет", – прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Причиной резкого ухудшения качества воды в реке Тура стал нетипичный летний паводок.

"Чтобы очистить воду от загрязнений, мы внедрили систему аэрации, изменили точки ввода и дозировки реагентов, усилили системы деманганации и углевания. Принятые меры позволили нам существенно повысить качество водоподготовки", – рассказал начальник сооружений по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

Проект "Чистая вода" был инициирован губернатором Тюменской области Александром Моором. С 30 июля передвижные пункты бесплатно раздали жителям более 3 700 кубометров воды. Если в первые дни тюменцы разбирали свыше 235 м³ чистой воды, то сейчас суточное потребление составляет чуть более 40 м³.