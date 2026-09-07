В России появился детский банк

Открытие онлайн-банка для россиян от 6 до 14 лет анонсировали на минувшем Восточном экономическом форуме. Теперь юные пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность.

В основе детского банка – идея роста финансовых сервисов вместе с ребенком: интерфейс, сценарии и уровень самостоятельности постепенно меняются по мере того, как меняются интересы и навыки пользователя. Детский банк ориентирован на 3 возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. Он реализован как отдельный кабинет в приложении. Вход в него доступен по номеру телефона ребенка, отличному от номера взрослого.

Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

Деньги любят ответственный подход с ранних лет, поэтому детский банк – это способ познать все нюансы трат и накоплений. Чем старше становится пользователь, тем у него больше возможностей управлять своими финансами под чутким руководством родителей. Такой подход позволит ребятам понять, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни чувствовать себя уверенно и достигать целей.

Детям доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи и чат-бот с ответами про финансы. Родители в своем приложении могут настраивать лимиты дневных и месячных трат, ставить ограничения по операциям, просматривать баланс и истории трат ребенка. В дальнейшем функционал и для детей, и для родителей будет расширяться.