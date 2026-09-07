Тюменская сборная борется за победу в финале Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа"

Фото центра "Воин"

Финал Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа" стартовал на Ямале, прошедшая сложные этапы отбора сборная Тюменской области в числе четырех команд, которым предстоит с 7 по 12 сентября н заключительные испытания, максимально приближенные к боевым условиям и охватывающие все направления подготовки центра "Воин", сообщили в пресс-центре "Воина".

Помимо тюменцев, в финале честь своих регионов защищают сборные Волгоградской и Тюменской областей, Татарстана и Чувашии - в целом в финале участвуют около 50 курсантов.

Состязания проходят по поручению вице-премьера — полпреда Президента России в ДФО, Председателя Наблюдательного совета Центра "ВОИН" Юрия Трутнева. Они помогают совершенствовать систему подготовки и закреплять знания, навыки, которые курсанты получают в Центре.

В приветствии к участникам Юрий Трутнев подчеркнул их высокую роль для будущего страны:

В настоящем воине сочетаются физическая сила, профессиональные знания и несгибаемая воля, а освоение военного дела требует полной самоотдачи и дисциплины. Именно такие качества мы стремимся воспитывать в новом поколении патриотов, любящих свою Родину и умеющих её защищать. Сегодня как никогда важно быть готовым к трудностям, уметь постоять за близких и страну. Навыки, приобретённые вами на курсах Центра "ВОИН", — это вклад в ваше будущее, и конечно, в будущее России.

Герой России, участник президентской программы "Время героев", командир Центра "ВОИН" Андраник Гаспарян дал напутствие участникам, призвав верить в свои силы и вести честную игру:

"Путь ВОИНа" — знаковый молодёжный проект, объединяющий ребят из разных регионов страны. Здесь закаляется характер и проверяется делом настоящее лидерство. Здесь курсанты демонстрируют все, чему их научили наши инструкторы: выносливость, силу воли и главное — это умение работать в команде, действовать как единый механизм, чувствовать плечо товарища. Настоящая победа куется там, где человек преодолевает страх и усталость ради стоящего рядом, поэтому наши соревнования — это прежде всего про честную командную игру. Отмечу, что интерес к стартам растёт, и всё больше ребят хотят принять в них участие.

Финальный этап подготовлен при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что для округа большая честь принимать финал Всероссийских соревнований:

Наш регион с его переменчивой осенней погодой и непростым рельефом — отличное место для проверки характера, выносливости и командного духа. Проект Центра "ВОИН" формирует прикладные навыки — от медицины до управления беспилотниками, и воспитывает истинный патриотизм, готовность брать на себя ответственность за судьбу страны. Уверен, финалисты покажут высокий уровень подготовки, а северное гостеприимство и наша особая атмосфера останутся в памяти каждого участника.

По данным организаторов, на поле сражения выйдут команды из 10 курсантов: командир, снайпер, два оператора БАС — ударного FPV-дрона и разведывательного дрона (штурман), а также стрелки, в т.ч. с задачами сапёра и санитара. Финальное испытание будет состоять из нескольких этапов. Жеребьёвка определит пары соперников, которые с 7 по 9 сентября сойдутся в полуфинальных поединках.

В первый день участникам предстоит совершить марш-бросок по пересечённой лесной местности протяженностью не менее 8 километров, выполняя специальные задачи в движении. На маршруте курсантов ждут сложные морально-этические ситуации, где от решения зависит жизнь товарища и исход боя.

Во второй день команды проведут разведывательно-поисковые действия на обширной территории площадью свыше 25 кв. км. В завершение 11 и 12 сентября пройдут сражения за призовые места с использованием оборудования лазертаг. 10 сентября состоится товарищеская игра между командой из филиала в Ямало-Ненецком автономном округе и сборной резервных игроков-финалистов.

Для честного судейства и безопасности сформирован штаб из порядка 80 человек, включая 20 полевых судей из 11 регионов.

За ходом боя в режиме реального времени будут следить с воздуха. Партнёр соревнований — ГК "Калашников" — предоставил два беспилотника самолётного типа "СКАТ-350М". Промышленные дроны ведут постоянный мониторинг местности, а GPS-трекеры на каждом участнике позволят штабу точно отслеживать передвижение команд на маршрутах

Центр "ВОИН" создан по поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих её защищать. Филиалы Центра работают во всех федеральных округах. Это 24 субъекта России, включая исторические регионы. Центром на базе школ, техникумов и колледжей, вузов во внеурочное время реализуется более 50 собственных уникальных образовательных программ по направлениям подготовки: тактическая и огневая подготовка, первая помощь и тактическая медицина, применение беспилотных систем и снайпинг. С начала работы обучение в Центре прошли более 165 тысяч курсантов. В обучении курсантов задействовано около 500 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.