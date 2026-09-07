Жительница Тюменской области три года получала соцвыплаты на несуществующего ребенка

Центрального райсуд Тюмени аннулировал свидетельство о рождении, которое было зарегистрировано 17 марта 2020 года в одном из отделений ЗАГС администрации Перми после того, как выяснилось, что ребенка не существует, а документ составлен за 25 тысяч рублей установленным лицом по заказу женщины, которая таким образом решила улучшить свое материальное положение.

Установлено, что не имея постоянного источника дохода, дама на основании свилетельсва о рождении ребенка с марта 2020 года по июнь 2023 года систематически обращалась в многофункциональные центры для оформления мер социальной поддержки. В результате предоставления заведомо ложных сведений она незаконно получила пособия и иные социальные выплаты на общую сумму 736 987,13 рублей. Данные действия квалифицированы как мошенничество при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Кроме того, приговором Калининского районного суда гражданке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. На имущество осужденной — земельный участок и здание — наложен арест до полного исполнения обязательств перед государством. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших сторон:

- С женщины взыскано 708 635,13 рублей в пользу Департамента социального развития Тюменской области;

- 7 352 рубля в пользу отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.