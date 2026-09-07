В Тобольске на Базарной площади сварили 16 котлов ухи

Двухнедельный фестиваль "Уха-Царица" 5 сентября завершился массовым приготовлением ухи на Базарной площади, участие в событиии приняли 16 команд из Тобольска, Тобольского, Ярковского, Упоровского и Уватского округов.

Петр Вагин, глава города:

"Уха-Царица" в 13-й раз собрала тысячи гостей. 16 котлов – десятки рецептов: армянская, казачья, студенческая, отцовская, походная, нефтяная. Разные традиции, один язык – язык гостеприимства. Но главное, что сделало этот фестиваль уникальным, – он соединил сердца. Сегодня на празднике были молодожёны, для которых "Уха-Царица" стала началом семейного пути. И это символично: уха – всегда близкие за большим столом. Наша "Уха-Царица" – она ещё и по любви.

Победителями в в "Ухе Дружбы" стали Тобольский муниципальный округ и аэропорт "Ремезов". В конкурсе ресторанов, которы с 24 августа до 4 сентября в свои меню добавили фестивальные блюда победила "Центральную поварня", на втором месте - ресторан "Ладейный", на третьем - кафе "Люди".

"Уха-Царица" – обладатель Russian Event Awards и лучшей ярмарки России. Такие события создают репутацию гостеприимного города, куда едут за впечатлениями", - подчеркнул Петр Вагин.