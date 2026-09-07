Информационный стенды для ветеранов СВО появились в тюменских поликлиниках

В медицинских учреждениях Тюменской области появились стенды "Врачи – героям". Они помогают участникам СВО и их семьям быстро сориентироваться и понять, как получить нужную медицинскую помощь, сообщили в депздаве ТО.

На стендах указаны координаторы и ответственные за медсопровождение, информация по получению медико-социальной экспертизы, санаторно-курортному лечению, реабилитации или зубопротезированию.



В медорганизациях размещено уже 146 стендов, они важная часть "зеленого коридора", который делает помощь доступнее и понятнее. Такие же стенды есть в филиале фонда "Защитники Отечества", военном комиссариате и главном бюро медико-социальной экспертизы – так пациент получает необходимую информацию в любой точке маршрута.



"Помощь не ограничивается стендовыми инструкциями. Специалисты лично встречают участников СВО и их семьи, организуют диагностику и консультации врачей в день визита, сопровождают внутри учреждения", - отмечают в депздраве ТО.



Получить дополнительную консультацию можно в Координационном центре по оказанию медицинской помощи участникам СВО:

▪️ Контактный телефон: 8 (3452) 46-26-37.

▪️ Адрес: г. Тюмень, ул. Володарского, 47/1 (вход с ул. Хохрякова, 48).

▪️ Часы приема: с 08:30 до 16:30.