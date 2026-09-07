Якушев и Моор оценили темпы развития Тобольска

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Тобольск остается одной из главных точек экономического роста и развития туризма в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым "Менделеев-парка", знакомства с новым кластером в Тобольском многопрофильном техникуме и визита в модульную поликлинику и на стройплощадку будущего отеля.

Проект "Менделеев-парка" жители Тобольска выбрали в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, отметил Александр Моор. Новое общественное пространство создается в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и программы "Тобольск настоящий" при поддержке регионального правительства и компании СИБУР.

"В рамках второго этапа первой очереди проекта благоустраивается территория площадью более 37 тысяч квадратных метров на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. В перспективе "Менделеев-парк" станет новым любимым местом для комфортного отдыха и прогулок – переходом от жилой застройки к городским лесам через сеть экологических троп", – рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

По итогам Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в Тюменской области создаются и обновляются парки и скверы не только в Тобольске, но также в Тюмени и Ишиме, напомнил губернатор. В целом же в рамках различных программ в муниципалитетах Тюменской области в этом году появятся более 60 современных и комфортных общественных пространств.

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"Этот современный отель строится с помощью инструментов господдержки, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", в очень привлекательном для туристов месте. Из номеров отеля откроются прекрасные виды на Тобольский кремль и архитектурные памятники, расположенные в Нижнем посаде", – прокомментировал глава региона.

Побывав в модульном здании поликлиники областной больницы № 3, Александр Моор и Владимир Якушев отметили, что она была построена по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Это очень важный объект для тоболяков, которые живут в Нижнем посаде. Сегодня лечебное учреждение обслуживает более 20 тысяч человек, оказывая самые востребованные медицинские услуги, подчеркнул глава региона.

Тобольский многопрофильный техникум – гордость Тюменской области, яркий пример успешного развития региональной системы специального профессионального образования, уверен Александр Моор.

При поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР на базе техникума в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" 1 сентября начал работу кластер среднего профессионального образования в химической отрасли. Этому предшествовали комплексный капитальный ремонт основного здания и оснащение аудиторий, учебных мастерских и лабораторий современным оборудованием.

Студенты будут проходить подготовку по 34 востребованным на реальном производстве специальностям, ключевые из которых связаны с химическими технологиями, энергетикой, технологиями материалов. Это значит, что выпускники техникума будут обеспечены работой. Доля трудоустройства по итогам прошлого учебного года составила 85 процентов.

"Очень насыщенные программы обучения были сформированы совместно с экспертами компании СИБУР – одной из лучших в стране с точки зрения организации производства. Когда ребята четыре дня учатся и два дня проводят на стажировке, непосредственно на предприятии, это очень помогает приобретению навыков по специальности. Мы можем сделать вывод, что принятое на государственном уровне решение о реализации программы "Профессионалитет" – совершенно правильное. Мы видим это сегодня не только по Тобольску, не только по Тюменской области, но и в целом по стране", – акцентировал внимание Владимир Якушев.

Первый вице-спикер Совета Федерации выразил уверенность в том, что модернизация системы специального профессионального образования, в том числе в рамках программы "Профессионалитет", позволит обеспечить российские предприятия квалифицированными кадрами.

Тобольск растет и развивается. Для этого используются все инструменты в рамках национальных проектов при поддержке мощного партнера – "Сибура", подчеркнул Александр Моор.

"Все объекты, осмотренные нами в Тобольске, созданы в рамках национальных проектов, которые меняют к лучшему облик не только древней столицы Сибири, но и всех наших городов и сел", – резюмировал губернатор.