Жительница Тюмени в своей квартире нашла убитыми двух квартирантов

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Жительница Тюмени 5 сентября в своей квартире в доме по улице Судостроителей обнаружила убитых квартиросъемщиков - тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами. Благодаря слаженному взаимодействию следователей СК России и сотрудников УУР УМВД России по Тюменской области по подозрению в убийстве задержан ранее неоднократно судимый 64-летний мужчина без определенного места жительства, он дал признательные показания и сообщил следователю обстоятельства совершенного им преступления, сообщили в СУ СК по ТО.

По версии следствия, 27 августа обвиняемый совместно с новыми знакомыми распивал спиртные напитки у них в квартире. Между собутыльниками произошел конфликт, в ходе которого фигурант, вооружившись ножом, нанес своему оппоненту не менее двух ударов в область тела и грудной клетки. Ставшей свидетельницей преступления сожительницу убитого он убил, нанеся ей не менее трех ударов ножом в область шеи, грудной клетки и бедра. После совершения преступления мужчина покинул место происшествия.

В ближайшее время следователь СК России выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.