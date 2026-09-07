Жительница Тюменской области за попытку убить семимесячную внучку получила 12 лет колонии

Пьяная жительница Ярково 8 марта сбросила со второго этажа в подъезде дома свою семимесячную внучку с целью избавиться от нее. Девочка получила сильные травмы и выжила только благодаря помощи медиков. Разобравшись в деле, суд приговорил покушавшуюся на жизнь ребенка женщину к 12 годам колонии общего режима и выплате 700 тысяч рублей пострадавшей.

В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что в момент происшествия подсудимая находилась в квартире одна с несколькими несовершеннолетними детьми. ранее была не судима, на учете у психиатра не. состояла. То, что преступление она совершила в пьяном состоянии, признано отягчающим вину обстоятельством.