Жительница Тюменской области за попытку убить семимесячную внучку получила 12 лет колонии

Пьяная жительница Ярково 8 марта сбросила со второго этажа в подъезде дома свою семимесячную внучку с целью избавиться от нее. Девочка получила сильные травмы и выжила только благодаря помощи медиков. Разобравшись в деле, суд приговорил покушавшуюся на жизнь ребенка женщину к 12 годам колонии общего режима и выплате 700 тысяч рублей пострадавшей.
В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что в момент происшествия подсудимая находилась в квартире одна с несколькими несовершеннолетними детьми. ранее была не судима, на учете у психиатра не. состояла. То, что преступление она совершила в пьяном состоянии, признано отягчающим вину обстоятельством.
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