Жительница Тюменской области за попытку убить семимесячную внучку получила 12 лет колонии

15:01 07 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пьяная жительница Ярково 8 марта сбросила со второго этажа в подъезде дома свою семимесячную внучку с целью избавиться от нее. Девочка получила сильные травмы и выжила только благодаря помощи медиков. Разобравшись в деле, суд приговорил покушавшуюся на жизнь ребенка женщину к 12 годам колонии общего режима и выплате 700 тысяч рублей пострадавшей.

 В пресс-службе судов Тюменской области отметили, что в момент происшествия подсудимая находилась в квартире одна с несколькими несовершеннолетними детьми. ранее была не судима, на учете у психиатра не. состояла. То, что преступление она совершила в пьяном состоянии, признано отягчающим вину обстоятельством.

Теги: Ярковский район , покушение , суд , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026