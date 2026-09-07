Тюменцы победили во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0"

Фото «Движение Первых» Тюменской области

Команда "ВОИН ТИГРЫ" из Тюменской области завоевала первое место во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0", показав лучшие результаты среди 96 отрядов со всей страны, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Тюменцы стали лучшими в старшей возрастной категории, в состав сборной выступали курсанты филиала центра "Воин" – ребята из Тюменского и Ялуторовского округов и Ишима.

Перед соревнованиями ребята прошли серьёзную подготовку под руководством инструкторов филиала: отрабатывали навыки огневой и тактической подготовки, учились управлять БПЛА и занимались тактической медициной.