Тюменцы стали брать меньше денег, но чаще: как изменился кредитный спрос в регионе

В Тюменской области в первом полугодии 2026 года заметно изменилась модель заёмного поведения жителей: спрос на кредиты вырос, но при этом люди стали брать меньшие суммы. По данным ВТБ, число выданных кредитов увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а общий объём кредитования стал больше на 16%.



При этом средний размер кредита снизился с 1 млн рублей до 706 тыс. рублей. Наиболее ощутимые перемены зафиксированы в сегменте ипотеки, средний чек стал меньше на 17%. Год назад ипотеку оформляли в среднем на 4,8 млн, теперь на 4,1 млн. В сегменте потребительских кредитов динамика сдержанная: средний чек сократился всего на 4% до 425 тыс. рублей. В то же время заметно изменился спрос на автокредиты — здесь средний размер займа, напротив, вырос на 41%: с 960 тыс. до 1 млн 352 тыс. рублей.



Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов прокомментировал ситуацию: