Жителей Тюменской области приглашают на "ИТ-диктант"

Всероссийская образовательная акция "ИТ-диктант" стартует 11 сентября. Проект запущен в 2018 году в Тюменской области и с тех пор проводится по всей России, помогая участникам оценить свои цифровые навыки. В прошлом году ее участниками стали почти 400 тысяч человек со всех регионов РФ.

Замгубернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Цифровая грамотность играет ключевую роль в нашей повседневной жизни, так как мы постоянно используем онлайн-сервисы для решения рабочих и бытовых задач. С учетом стремительного развития технологий важно регулярно проверять и обновлять свои знания. ИТ-диктант является доступным инструментом для оценки уровня цифровых навыков, выявления пробелов и определения направлений для дальнейшего обучения. Приятно отметить, что тюменская инициатива на протяжении многих лет успешно помогает другим регионам в оценке уровня цифровых знаний граждан.

В диктанте четыре уровня: для учеников 1–4 классов; для вузов и студентов СПО; стандартная версия; PRO-версия - для продвинутых пользователей. Результат известны сразу по завершении теста: в личном кабинете появится именной сертификат с указанием количества баллов. Тестирование можно пройти до 13 сентября включительно.

Набравшие 100 баллов могут поучаствовать в конкурсе стобалльников. В этом году к нему могут присоединиться и те, кто пройдет тестирование для 1–4 классов. Победители этой категории получат ключи доступа к образовательной ИИ-платформе на один год. Для победителей других категорий подготовлены лицензии от компании "Р7", сертификаты и доступ к курсам библиотеки по саморазвитию от платформы "Нетология".

Все, кто пройдет ИТ-диктант, независимо от результата могут поучаствовать в розыгрыше призов от платформы "Другое Дело". Подробности прохождения, участия, примеры вопросов прошлого года - на сайте ит-диктант.рф.

В этом году акцию поддерживают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, платформа "Другое Дело" АНО "Россия - страна возможностей", ООО "Нетология", АО "Р7", ООО "Винни".