Тюменский ресторан оштрафовали за отказ впустить к себе прокуроров с проверкой

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени в по жалобе местного жителя организовала выездную проверку в один из ресторанов в центре города, но работники заведения не пустили сотрудников в служебные помещения. В итоге за невыполнение законных требований прокурора ресторан оштрафован на 50 тысяч рублей.

Приехавшие с проверкой прокурорские работники и специалисты контрольно-надзорных органов выявили нарушения требований пожарной безопасности, в том числе отсутствие второго эвакуационного выхода, захламление на путях эвакуации. Пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами стволами, замки на дверях эвакуационных выходов не открываются изнутри без ключа и др. Помимо этого, были установлены и нарушения санитарно-гигиенических правил в части использования кальянов, хранения продуктов и приготовления блюд, температурного режима помещений, а также отсутствие бактерицидного оборудования и др.

В настоящее время принимается комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения виновных к ответственности.