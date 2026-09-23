ТВВИКУ 27 сентября проведет день открытых дверей

12:38 23 сентября 2026
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Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище им. А. И. Прошлякова 27 сентября проведет день открытых дверей для будущих абитуриентов.

Гостям обещают рассказать о порядке и правилах приема на обучение, ознакомить с образцами вооружения и военной техники инженерных войск, бытовыми условиями жизни курсантов, учебно-материальной и лабораторной базами вуза.

Вход свободный. Начало в 11:00.

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