Суд обязал банк вернуть все деньги вкладчику

Тюменский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Тюменского района к АО "Альфа-Банк" о взыскании денег, неустойки, компенсации морального вреда и обязал выплатить истцу недостающую сумму, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.

Из материалов дела следует, что посредством мобильного приложения ответчика истцом был оформлен продукт "Альфа-Вклад", по условиям которого в конце августа 2025 года истцом ответчику были перечислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В конце сентября 2025 года истцом было подано заявление о расторжении договора и возврате денежных средств.

В ноябре 2025 года АО "Альфа-Банк" возвратил Сергею А. денежные средства в размере 800 000 рублей, в возврате 200 000 рублей было отказано. В дальнейшем истцу было разъяснено, что договор был заключен не с ответчиком, а с АО "НПФ Альфа".

При заключении договора до истца не была доведена информация о том, что договор заключается не с АО "Альфа-Банк", что ответчик является лишь агентом, а не стороной договора, а также информация о том, что в случае расторжения договора денежные средства возвращаются не в полном объеме.

В феврале 2026 года истец направил ответчику претензию о возврате денежных средств в размере 200 000 рублей, претензия была проигнорирована ответчиком.

Истец просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 200 000 рублей, неустойку за период с 01.03.2026 по день вынесения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Учитывая нормы Гражданского кодекса РФ и положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав денежные средства в сумме 200 000 рублей, неустойку в размере 20 000 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей, штраф в размере 112 500 рублей.

Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 13 813 рублей.

Решение не вступило в законную силу.