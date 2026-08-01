Начало учебного года меняет ситуацию на рынке товаров для школьников

По данным экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, после пика родительской активности в конце августа торговые сети переходят к распродажам. Спрос резко падает, а сформированные под сезон запасы требуют реализации для высвобождения складских мощностей и возврата оборотных средств.

По словам доцента Дмитрия Морковкина, наибольшего удешевления стоит ждать на позиции сезонного характера, такие как школьная форма, рюкзаки и ранцы. Эти товары обычно покупаются один раз в год, и спрос на них после начала учебного года становится минимальным. Что касается канцелярии — тетрадей, дневников и ручек, — цены на них также могут снизиться, но менее значительно, так как они востребованы в течение всего учебного процесса. В то же время качественная обувь и электроника сохраняют устойчивую стоимость почти круглогодично, зачастую завися от курса валют и логистики, а не от календаря.

Профессор Надежда Капустина подчеркивает, что масштаб уценки часто бывает умеренным, так как сети заранее закладывают сезонную маржу. Самые выгодные предложения, по прогнозам экспертов, появятся к середине или концу осени. В этот период продавцы готовы реализовывать остатки коллекций практически по себестоимости, чтобы полностью обновить ассортимент, - сообщает Мегатюмень.