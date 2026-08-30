Как банки оценивают семью при рассмотрении заявки на ипотеку

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, супруг заемщика по общему правилу автоматически становится созаемщиком. Испорченная финансовая репутация одного из партнеров попадает в поле зрения кредитного комитета и может привести к отказу, даже если у второго супруга идеальная кредитная история. При оценке заявки банк использует многофакторную модель, анализируя совокупный доход, долговую нагрузку и дисциплину исполнения прежних обязательств обоих участников сделки.

Однако существует законный способ получить кредит, если у одного из супругов есть проблемы с долгами. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной, выходом может стать заключение брачного договора. Этот документ устанавливает режим раздельной собственности на приобретаемую недвижимость, что позволяет оформить ипотеку исключительно на одного из супругов. В такой конфигурации банк не анализирует кредитную историю второго партнера. Однако, в программах с господдержкой участие обоих супругов часто является обязательным требованием, и исключения здесь встречаются реже. Кроме того, участие в льготной ипотеке в качестве созаемщика "сжигает" право человека на получение собственной такой субсидии в будущем.

Если семья все же сталкивается с отказом, эксперты рекомендуют не отчаиваться, а заняться "оздоровлением" финансового профиля. Для этого стоит закрыть мелкие задолженности, проверить кредитный отчет на наличие ошибок и попробовать увеличить размер первоначального взноса. Надежда Капустина предупреждает, что использование брачного договора для получения кредита несет и юридические риски: в случае развода супруг, не участвовавший в сделке, лишается прав на данную недвижимость, - сообщает Мегатюмень.