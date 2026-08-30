Тюменская "Лавка добра" помогает семьям подготовить детей к школе

В региональном центре "Семья" стартовала благотворительная акция "Собери ребенка в школу". Вещи и канцелярию получают семьи в трудной жизненной ситуации.

Помощь оказывают более десяти лет. Услугами пользуются малоимущие, вынужденные переселенцы, пострадавшие от пожаров и наводнений. Об этом сообщает центр "Семья".

Помещение лавки небольшое, но востребованное. Перед 1 сентября основной упор делают на детей. Принимают одежду, обувь, игрушки, книги. В преддверии холодов особенно нужны теплые вещи больших размеров.

– "Лавка добра" работает в рамках проекта "Творить добро просто". Мы предоставляем гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальную помощь в виде обеспечения одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости. Основной наш профиль – помощь семьям с детьми, – пояснила координатор проекта Гульнара Цыгельник.

Вещи принимают только чистые. Выдача бесплатная, по предварительной записи. На визит отводится час, чтобы спокойно выбрать нужное. Для подростков есть отдельная секция, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Первый раз многие стесняются. Здесь важно деликатно объяснить, иногда подсказать, успокоить. Говорим: всякие ситуации бывают в жизни, все пройдет, наладится. Потом приходят уже с другим отношением, благодарят, – рассказывает специалист "Лавки добра" Ирина Сомова.