Смартфоны могут сильнее напрягать зрение, чем телевизоры и компьютеры

"Смартфон даже на дистанции 30–40 сантиметров — это максимальный риск, особенно при длительном непрерывном использовании", — рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург Дмитрий Сагоненко.

Телевизор на расстоянии нескольких метров создает зону минимального риска, в то время как близость маленького экрана смартфона вынуждает глазные мышцы находиться в постоянном предельном напряжении, - сообщает АиФ-Тюмень.

А популярные фильтры синего цвета и программные "ночные режимы" создают у пользователей ложное чувство безопасности, предупреждают эксперты. Хотя эти функции могут сделать изображение субъективно комфортнее и облегчить засыпание, они не способны предотвратить развитие близорукости. Дмитрий Сагоненко отмечает, что самая большая опасность фильтров любого типа — ложное чувство безопасности. Человек, полагаясь на защиту, перестает соблюдать базовые правила гигиены зрения, что в итоге и может привести к его снижению".