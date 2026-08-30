Почему детям иногда полезнее смотреть простые мультфильмы: мнение психолога

В погоне за ранним развитием родители нередко упускают из виду главное: ребенок, как и взрослый, устает. После насыщенного дня, полного уроков, кружков и новых впечатлений, детям нужна не очередная порция "пользы", а возможность выдохнуть.

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин объяснил, почему незамысловатые мультики и песенки не вредят детям, а порой даже помогают.

По словам эксперта, простой ритм и понятный сюжет дают ребенку легальный способ выплеснуть эмоции. Например, десять минут танцев под "глупую" песенку помогают снять напряжение — и потом ребенок спокойнее садится за уроки. А безобидная возня вроде боя подушками позволяет безопасно выпустить накопившуюся за день агрессию. К тому же такие минуты, проведенные вместе с родителями, укрепляют эмоциональную связь.

Даже простой мультфильм вроде "Свинки Пеппы" или "Миньонов" полезен: узнаваемые сюжеты и легкий юмор помогают ребенку соотносить себя с героями, учиться смеяться и чувствовать себя в безопасности. Спокойная, предсказуемая картинка не перегружает восприятие.

– Из детей, которые в пять лет с удовольствием прыгали под поп-хиты, вырастают взрослые с вполне нормальным музыкальным вкусом — это проверено поколениями. Любовь к сложной музыке приходит естественным путем, когда созревают и восприятие, и интерес. Точно так же и с мультфильмами: многие смыслы любимых историй раскрываются уже в зрелом возрасте, а в детстве важны совсем другие вещи — простота, узнаваемость, эмоциональный отклик, — говорит Шамиль Ахмадуллин.

Главное — отличать безобидно простой контент от вредного: родителям стоит следить, чтобы в мультфильмах не было жестокости, и контролировать время у экрана. Полчаса–час в день — нормально, дальше уже вопрос родительской ответственности, - сообщает КП-Тюмень.