Агроном рассказала, как сохранить овощи зимой при высоком уровне грунтовых вод

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шадрина Елена считает, поднятие уровня грунтовых вод не дает населению вовремя подготовить погреба к закладке овощей на хранение.

Как сохранить собранный урожай. Начнем с погребов, где уровень грунтовых вод поднялся, и снижаться не собирается. Самый действенный способ, это настилать палати (второй пол), выше уровня воды. Таким способом, возможно, сохранить часть урожая до весны. Отметим, что самый низкий уровень грунтовых вод, ежегодно, отмечается в июле и ноябре. В хозяйственных помещениях, на улице, картофель можно хранить до первых заморозков, и даже первый небольшой заморозок до -5 этот овощ может выдержать.

В благоустроенных квартирах картофель можно положить в самое прохладное место (дверь на балкон) и укрыть несколькими слоями одеял, чтобы теплый воздух был менее доступен. Капуста вообще отлично восстанавливает свои свойства после промерзания кочана, в этом случае из нее уходит горечь. Первые заморозки она может перенести в грунте. В помещении также возможно ее сохранить, обмотав кочан плотно пищевой пленкой. Но в этом случае кочаны должны быть сухими и не подмороженными.

Морковь и свекла хорошо хранятся в больших эмалированных кастрюлях или флягах, с приоткрытыми крышками в прохладных местах (лоджии или утепленные балконы). Эти корнеплоды также можно обмотать пищевой пленкой и хранить в холодильнике, - сообщает Мегатюмень.