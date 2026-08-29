С 1 октября в России ожидается индексация тарифов на услуги ЖКХ

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланирована с 1 октября. В среднем по стране рост составит около 9,9–10%. Однако в регионах цифры будут различаться.

- За ростом тарифов стоит объективная потребность отрасли в средствах на модернизацию, без которой качество поставляемых ресурсов неизбежно деградировало бы, оборачиваясь авариями и перебоями. Для конечного потребителя все могло бы обойтись куда дороже плановой корректировки тарифной сетки. Размер итоговой квитанции определяется отнюдь не только тарифом, но и реальным объемом потребления.

У домохозяйства сохраняется широкое пространство для рационализации собственных трат. Наибольший эффект, как показывает практика и подтверждают отраслевые публикации, дает установка индивидуальных приборов учета воды, электроэнергии и тепла. Оплата по фактическому расходу, а не по усредненному нормативу, начисляемому на квадратный метр или количество прописанных, зачастую оказывается заметно ниже. Особенно заметно при условии, если число фактически проживающих меньше зарегистрированных. Вторым по значимости резервом экономии выступает пересмотр повседневных бытовых привычек. Дисциплинированное отношение к ресурсам, а именно, своевременное перекрывание воды, отказ от работы приборов в режиме ожидания, переход на энергосберегающее освещение и приобретение техники высоких классов энергоэффективности. Все это суммарно формирует ощутимое снижение месячных начислений. Затраты на подобные меры окупаются в обозримой перспективе и продолжают приносить выгоду на протяжении всего срока службы установленного оборудования, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин

Для снижения финансовой нагрузки эксперты рекомендуют установку индивидуальных приборов учета. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина подчеркнула, что важно пользоваться правом на субсидии и льготы, а также проверять квитанции, - сообщает АиФ-Тюмень.