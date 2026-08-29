Почему полноценное восстановление организма невозможно без физической активности

Инструктор лечебной физкультуры детского реабилитационного центра "Надежда", Татьяна Кривощёкова считает, что реабилитационный процесс строится вокруг главной цели — помочь ребенку стать самостоятельнее и активнее в повседневной жизни.

"Мы работаем над силой, координацией, балансом и выносливостью. Спорт — это продолжение реабилитации. Мы стараемся рекомендовать ту активность, которая интересна самому ребенку: плавание, адаптивный спорт, велосипед или игровые упражнения", — поясняет специалист.

Инструктор ЛФК подчеркивает, что движение для ребенка с особенностями здоровья — это и тренировка мышц, и сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и улучшение подвижности суставов. Но есть и более глубокий эффект — психологический.

"Сначала ребенок боится нового движения и быстро устает. Наша задача — научить и дать возможность двигаться в удовольствие. И через время он говорит: "А дайте я попробую!", просит усложнить задачу. В этот момент понимаю, что произошел гораздо больший прогресс, чем просто рост силы. Ребенок поверил в себя", — делится наблюдениями Татьяна Владимировна.

Привить любовь к движению можно даже во время обычной утренней гимнастики. Главный секрет — игровая форма, - сообщает Мегатюмень.