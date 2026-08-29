Тюменская ярмарка цветов получила название "Расцветай"

Собственное название теперь есть у традиционной тюменской ярмарки растений – "Расцветай". Она развернется в "Конторе пароходства" 19 сентября с 12 до 18 часов. В этот раз в ней примут участие около 23 мастеров и коллекционеров, среди них будут и опытные растениеводы, и те, кто только делает первые шаги в цветоводстве.

По словам организатора Яны Евтодьевой, имя закрепится за мероприятием навсегда: "Теперь ярмарка всегда будет "Расцветай". Это помогает воспринимать событие как традицию, к которой люди возвращаются", - сообщает Тюменская линия.

Гостей ждет богатый- выбор зеленых новинок. Акцент в этот раз сделан на орхидеях. Впервые на ярмарке представят крупную экспозицию от коллекционера из Екатеринбурга, в том числе фаленопсисы, мини орхидеи и камбрию. "Долго этого ждали, наконец-то приедет девушка с сортовыми орхидеями. Для наших постоянных гостей это прямо событие", – призналась Яна.

Помимо цветущих и декоративно-лиственных растений, монстер, спатифиллумов, хой, алоказий, на ярмарке будет много суккулентов и редкие экземпляры, которые участники представят как выставочные образцы.

Дополнят ассортимент стильные аксессуары: керамические кашпо ручной работы, глиняные горшочки и модели, напечатанные на 3D-принтере. "У нас сейчас два участника с 3D-кашпо, а еще девушка делает горшочки из глины. Такие вещи помогают оформить зеленый уголок дома или клумбу и добавить им индивидуальности", – рассказала девушка.