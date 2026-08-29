Тюменские школьники смогут пользоваться льготным проездом в сентябре

Льготный проезд на общественном транспорте по картам "Тюменской транспортной системы" возобновятся у тюменских школьников.

В летние каникулы карты действовали как общепользовательские. Начиная с сентября, льгота возвращается. Ежемесячный лимит по картам "Школьник" рассчитывается из двух поездок в день без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени. В сентябре будет 26 учебных дней, следовательно, 52 поездки.

Стоимость поездки для учеников обойдется в 20% тарифа, то есть 8,4 руб. за поездку.

Родителям первоклассников следует получить транспортную карту на ребенка. Выпускникам школ, которые продолжат обучение в колледжах или вузах Тюмени, - заказать новую карту "Студент". По ней также предусмотрена льгота – 50% от тарифа, то есть 21 руб.

Заявление можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.admtyumen.ru, выбрав из каталога услуг "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам" либо обратиться в МФЦ "Мои документы", - сообщает Вслух.ру.