Ветеран СВО вошел в состав руководства одной из школ Тюменской области

Участник тюменского "Боевого кадрового резерва" Денис Байматов назначен заместителем директора средней школы № 4 в Ишиме, его наставником в проекте был глава города Федор Шишкин.

"Ветеран СВО с самого начала проекта выбрал для себя сферу патриотического воспитания молодёжи и последовательно осваивал навыки для работы в этом направлении. На спецоперации Денис служил в 40-м инженерно-сапёрном полку. Он вывел колонну техники из-под обстрела, чем спас жизни многих ребят. За проявленное мужество награждён медалью "За отвагу", которую считает заслугой своих подчинённых", - сообщил губернатор Александр Моор.

Байматов – многодетный отец, вместе с супругой воспитывает троих детей. В Ишиме он руководит казачьим классом.