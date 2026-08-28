Пять открытий - новый творческий сезон в Тюменской области начнется в сентябре

В Тюменском концертно-театральном объединении в сентябре откроют двери все учреждения. К официальному старту театрального и концертного сезонов коллективы готовят различные тематические события.

Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова стартует 4 сентября с мюзиклом "Золушка". Постановка учит верить в чудеса и не терять надежду даже в трудных обстоятельствах. Это очень масштабное семейное шоу, в котором соединились живой звук, пластика, анимация, спецэффекты и огромный труд всей постановочной команды. Мюзикл — один из самых сложных жанров.

Тюменский театр кукол ждет своего зрителя 5 сентября — в 12:00 начнется "Приключение в джунглях". Для театра это уже 81-й сезон, открыть его решили веселой красочной программой в фойе театра с играми, конкурсми, танцами, встречей с африканским племенем, шоу барабанов и живым питоном. После жаркого путешествия по джунглям будет показан спектакль "Маугли" (6+) в 13:00 и 16:00. Вход на спектакль по билетам.

Тюменский драматический театр свой 169-й сезон открывает спектаклем "Онегин. Дуэль" 11 сентября. Первые показы спектакля по мотивам Александра Пушкина прошли с аншлагом. Режиссер-постановщик Роман Габриа создал свою вселенную на сцене. Он наполнил ее новыми смыслами, наделил героев чертами современного человека. Свой интерес режиссер сосредоточил на дуэльной истории романа. Зрители отметили бесподобные декорации, свет, костюмы, особое внимание получили актрисы, олицетворяющие ночь, сумерки, рассвет, времена года.

Тюменская филармония 12 сентября ждет ценителей музыки на концерт "Открытие 68-го концертного сезона". Сезон откроется музыкой Сергея Прокофьева — 2026 год ознаменован 135-летием со дня рождения великого композитора. Солист — лауреат международных конкурсов Никита Мндоянц. В концерте примет участие Хоровая капелла Тюменской филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин), солистка — Наталья Терентьева (меццо-сопрано). Ведущий вечера — легендарный музыкальный критик, обладатель двух премий "ТЭФИ" Артём Варгафтик. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации "Всероссийские филармонические сезоны".

Дворец культуры "Нефтяник" 25 сентября в 19:00 проведет концерт "Нам 50!" Проведет его музыкант и шоумен Вячеслав Макаров. Тот самый бессменный ведущий культовых телепроектов "Маска" и "Аватар" на НТВ, чемпион Высшей лиги КВН в составе "Сборной Камызякского края" и обладатель премии ТЭФИ. Вячеслав будет не только ведущим, он продемонстрирует свои потрясающие вокальные данные. В масштабном концерте примут участие лучшие солисты и коллективы Дворца культуры "Нефтяник", а также давние творческие друзья. Все выступления пройдут в сопровождении прославленного эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба".