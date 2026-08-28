Семья из Сургута из-за ДТП оказалась на больничных койках в в Тюмени

Семья из Сургута пострадала в ДТП 27 августа днем на 81-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск из-за того, что "Хендэ Соната" въехала в металлическое ограждение, после чего опрокинулась в кювет.

Предварительно, машина Возможно, 54-летний водитель уснул за рулем.

Ранения в ДТП получили 54-летний водитель, который. предположительно, мог уснуть за рулем, его 47-летняя жена и 17-летний сын, все госпитализированы в лечебное учреждение Тюмени.

"Ярковский участок федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в этом году является одним из самых аварийных, здесь уже погибли в ДТП 6 человек и 28 травмированы, несмотря на небольшую протяженность участка дороги и ее отличное качество: движение осуществляется по четырем полосам, встречные потоки разделены ограждением", - констатируют в ГАИ ТО.