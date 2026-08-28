"Дамате" в Тюменской области будет производить до 60% от российского рынка яиц индейки

Фото Александра Аксенова, предоставлено пресс-службой губернатора

Группа компаний "Дамате" в Упоровском округе построит племенной репродуктор индейки мощностью 13 млн яиц в год, с учетом действующего в Исетском округе репродуктора общая мощность превысит 25 млн яиц в год - это примерно 60% российского и 4,5% мирового рынка производства яиц в год, инвестиции в новое производство оцениваются в 8,5 млрд рублей, сообщил генеральный директор "Дамате" Наум Бабаев.

Торжественная церемония закладки первого камня второй очереди в Упороском окрге состоялась 27 августа, участие в ней приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор "Дамате" Наум Бабаев и почётные гости.

"Дамате" – единственный производитель индейки в России с собственным родительским стадом, что является ключевым преимуществом компании. Наличие племенных репродукторов позволяет отказаться от импорта, оптимизировать логистику и снизить сроки хранения. Инкубационное яйцо транспортируется на короткие дистанции, что уменьшает количество потерь при доставке, увеличивает показатели качества яйца, дает максимальную выводимость птенцов. А расположение предприятий в разных регионах страны снижает биологические риски для бизнеса.

Более 8,5 млрд рублей будет направлено в монтажно-строительные работы и закупку оборудования. Это собственные средства компании "Дамате", финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк". Проект будет реализован поэтапно, его планируется завершить до конца 2029 года. Он предусматривает строительство и запуск 5 птицеводческих блоков: птичников ремонтного молодняка и родительского стада, площадки буртования помета. Важной частью реализации проекта станет обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

Племенной репродуктор "Дамате", функционирующий сейчас в Тюменской области, – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов. В результате запуска второй очереди проекта и увеличения мощности репродуктора, поголовье родительского стада вырастет до 304 тысяч голов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Дамате" – давний и надежный партнер нашего региона. Реализация нового инвестпроекта позволит увеличить производство инкубационного яйца более чем вдвое и обеспечит растущие потребности птицеводческих комплексов. Это крупное сельхозпредприятие даст новые рабочие места для жителей муниципалитета и дополнительные налоги в региональный бюджет. Благодарю "Дамате" за сотрудничество и вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и страны. В целом же мы видим, что агропромышленный комплекс Тюменской области остается привлекательным для инвесторов, становится все более современной и высокотехнологичной отраслью региональной экономики", - сказал губернатор Тюменской области Планируется, что первое инкубационное яйцо на второй очереди репродуктора будет получено во втором квартале 2028 года. Все произведенное инкубационное яйцо будет также поставляться на комплекс компании "Дамате" по производству индейки в Пензенской области.

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов:

Для Россельхозбанка проекты в области импортозамещения носят стратегический характер. Благодаря многолетнему партнерству с "Дамате" в России было практически создано производство индейки. Еще в начале двухтысячных такой продукт было не найти на прилавках, а сейчас Россия занимает первое место в Европе по объемам производства индейки и второе - в мире. Вместе с "Дамате" мы уже реализовали более десяти крупных инвестиционных проектов в сфере промышленного производства и переработки мяса индейки, утки и баранины. Общий объем финансирования проектов компании со стороны банка превышает 90 млрд рублей. Увеличение мощности племенного репродуктора в Тюменской области - новый шаг в развитии стратегически важного направления для отрасли - племенного хозяйства.

По словам Бабаева, исетские площадки компании загружены на максимальную мощность. Все произведенное яйцо уже поставляется на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Необходимость увеличения мощности производства инкубационных яиц обусловлена увеличением мощности комплекса по производству мяса индейки в Пензенской области до 300 тысяч тонн в год в убойном весе.

В результате запуска нового объекта будет создано более 140 новых рабочих мест.