Тюменца заставили отдать больше миллиона рублей его детям

У 46-летнего тюменца после развода осталось трое детей, на которых по решению суда он должен был перечислять в качестве алиментов половину от всех видов заработка и иного дохода, но он решил, что и 10 тысяч достаточно - по решению суда был сделан перерасчет.

Гражданина обязали оплачивать родительский долг в твердой денежной сумме по 0,8 прожиточного минимума на каждого ребенка. А это означает, что ежемесячный взнос должен составлять почти 45 тысяч рублей. С решением этим он не согласился - в наказание получил 20 часов обязательных работ, отработал, но оплачивать долг в полной мере так и не собирался. Между тем его задолженность перед детьми уже превысила миллион рублей.

"У мужчины был автомобиль Тойота Камри 2017 года выпуска, но он его умело скрывал. Но когда сотрудники органа принудительного исполнения приехали в цветочный магазин, где должник работал водителем, то обнаружили у входа его машину. Иномарку на эвакуаторе забрали на спецстоянку. Должник собрал деньги, оплатил долг и забрал свое авто. Права несовершеннолетних восстановлены в полном объеме", - сообщили в пресс-службе судебных приставов.