Части ракеты-носителя приземлятся на территории Тюменской области

На 3 сентября запланирован пуск ракеты, ее отделяемые части упадут в специально отведенном районе на территориях Вагайского, Викуловского и Сорокинского округов вне границ населенных пунктов.

Администрация Викуловского округа просит жителей в указанный период не выходить и не выезжать за пределы сел Рябово и Шешуки в прилегающие леса, поля, иные территории, сообщили в информцентре правительства ТО.