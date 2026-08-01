Части ракеты-носителя приземлятся на территории Тюменской области

13:00 28 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На 3 сентября запланирован пуск ракеты, ее отделяемые части упадут в специально отведенном районе на территориях Вагайского, Викуловского и Сорокинского округов вне границ населенных пунктов.

Администрация Викуловского округа просит жителей в указанный период не выходить и не выезжать за пределы сел Рябово и Шешуки в прилегающие леса, поля, иные территории, сообщили в информцентре правительства ТО.

Теги: безопасность , запуск ракет
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026