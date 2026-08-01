Как оформить детскую СберКарту и вернуть до 4000 бонусов за сборы в школу

В Тюменской области спрос на детские карты вырос в полтора раза. В первом полугодии 2026 года родители оформили школьникам почти 34 тысячи карт. Однако в ближайшие месяцы, в начале учебного года, специалисты ожидают новый рост интереса к банковским картам для детей. Рассказываем, как научить ребенка обращаться с деньгами и получить двойной кешбэк за покупки к учебному году.

Банковская карта — это не только удобный способ выдавать карманные деньги, но и первый шаг ребенка к финансовой грамотности и самостоятельности.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Первая банковская карта для ребенка — это настоящий билет во взрослую жизнь. Во-первых, это современно. Дети хотят быть в тренде, и возможность оплатить покупку телефоном или часами вызывает у них восторг. Во-вторых, это лучший тренажер финансовой грамотности. Когда деньги виртуальные, ребенок начинает понимать их ценность гораздо быстрее. Ну и, наконец, гигиена! Чем меньше наличных проходит через руки наших детей, тем спокойнее мы за их здоровье. А для родителей это настоящее спасение и безопасный инструмент контроля — в приложении видны все расходы. Можно установить лимиты на день или перевести нужную сумму за секунду. Это та самая финансовая грамотность, которая начинается с первого собственного платежа.

Чтобы подготовка к школе стала выгоднее, Сбер запустил акцию, принять участие в которой можно до 30 сентября. Участвовать в ней могут и родители, и дети — вместе можно получить максимальный бонус.

Для детей: оформите первую детскую СберКарту для ребёнка (если у него ее еще не было) и оплачивайте ей одежду, обувь, рюкзаки, канцелярию или книги. За эти покупки банк начислит до 2000 бонусов Спасибо.

Для родителей: откройте Совместный счёт вместе с другим родителем (или используйте свой собственный счет Сбера) и оплачивайте с него товары для школы. Начислим ещё до 2000 бонусов Спасибо.

Итого семья может суммарно вернуть до 4000 бонусов за необходимые покупки. Бонусы сохраняются бессрочно и конвертируются в рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль скидки при оплате товаров и услуг у партнеров программы лояльности.

Оформить детскую СберКарту можно всего за пару минут прямо из дома. Родителю достаточно зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн или на сайт банка, выбрать раздел выпуска детской карты и заполнить заявку на доставку. Готовую карту бесплатно доставит представитель Сбера в удобное время домой или на работу родителя. Можно также заказать детские платежные аксессуары - брелоки или стикеры.

Детская СберКарта имеет весь необходимый функционал современного платежного инструмента. В приложении СберKids ребенок сможет самостоятельно отслеживать баланс, переводить деньги и настраивать копилки. А родитель в своем приложении Сбербанк Онлайн может помогать ребенку - контролировать операции, настраивать лимиты или уведомления. Детская СберКарта всегда бесплатная с кэшбеком и бесплатными уведомлениями об операциях.