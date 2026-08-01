Движение по мосту на улице Челюскинцев на полдня ограничат в Тюмени

18:44 28 августа 2026
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29 августа с 8 до 12 часов будет ограничено движение по мосту по улице Челюскинцев в направлении из центра города до улицы Иртышской. По второму мосту движение будет осуществляться в обоих направлениях. Для информирования участников движения будут работать наряды ДПС, сообщили в ГАИ ТО.

В администрации города ограничение движения по мосту объяснили запланированными учениями.

 

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