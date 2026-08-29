13% школьников сталкиваются с различными формами травли в сети

Согласно данным исследования "Взрослые и дети в интернете" в "Лаборатории Касперского" 13% школьников сталкиваются с различными формами травли в сети — от личных оскорблений до распространения конфиденциальной информации.

По словам руководителя направления по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко, цифровую среду сегодня следует рассматривать наравне с реальной жизнью. В мессенджерах и играх ребенок рискует столкнуться с мошенничеством и агрессией.

рекомендует родителям обращать внимание на перемены в поведении: если ребенок резко прячет экран гаджета, нервно проверяет уведомления или теряет интерес к учебе, это может указывать на серьезные проблемы.

"Тревожными звоночками могут служить одинаковые формулировки негативных сообщений с разных аккаунтов, целенаправленное распространение компрометирующих фото или видео, а также создание чатов, где группа лиц обсуждают ребёнка в негативном ключе", — уточнил эксперт.

Для борьбы с кибербуллингом рекомендуется жаловаться в техподдержку площадок и фиксировать нарушения с помощью скриншотов. В случае, если агрессия перерастает в прямые угрозы жизни или здоровью, необходимо обращаться в правоохранительные органы, - сообщает АиФ-Тюмень.