Тюменцам объяснили, что делать при пропаже домашнего питомца

Около 15 тысяч питомцев пропадают в России ежемесячно. В Тюмени действует порядка 30 зооволонтерских сообществ.

Руководитель группы помощи животным "ЖиВи" Ирина Бутакова рассказала, что первым делом нужно распространить информацию в интернете и развесить бумажные объявления в районе пропажи. По ее словам, кураторы просматривают разные источники, благодаря чему животные быстро находятся.

– Наши кураторы просматривают разные источники, есть механизм поиска, благодаря чему животные достаточно быстро находятся, – отметила Ирина.

Недавно волонтеры помогли вернуться домой тойтерьеру, потерявшемуся на перекрестке улиц Холодильной и 50 лет Октября. Собаку нашли возле пруда Утиного, сверили данные с объявлениями и вернули хозяевам.

Чтобы облегчить поиск, волонтер советует использовать адресники – бирки с номером телефона владельца. Более надежный способ – чипирование. Ветеринар Надежда Щедрина пояснила, что чип вводится подкожно в области холки, процедура практически безболезненна. По номеру чипа специалисты могут получить данные владельца.

– Чип всегда будет при животном. В будущем это может решить проблему пропаж, – говорит Надежда.

Когда питомец вернулся домой, его нужно напоить и накормить маленькими порциями, советует зоопсихолог Наталья Нечаева. Также стоит обработать животное от паразитов и показать ветеринару. Специалист призывает не ругать питомца за побег, а проанализировать свои ошибки.

– Сорвался с поводка – меняем на более надежный, выпрыгнул из окна – усиливаем безопасность. Вопросы нужно задавать не питомцу: "Как ты смог?" и "Чем ты думал?", а себе: "Что я могу сделать, чтобы это не повторилось?" – заключила зоопсихолог.



Если животное похитили, владелец имеет право написать заявление в полицию, - сообщает Тюменская область сегодня.