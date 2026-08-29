В Тюмени ветераны СВО встретятся на площадке следж-хоккейного матча

5 сентября в 14:30 на катке "Рубиновец" пройдет товарищеский матч по следж-хоккею с участием ветеранов специальной военной операции. Это событие — часть инициативы "Сибирский соболь: следж" — победителя Программы поддержки сообществ. Оно станет первым публичным мероприятием нового адаптивного вида спорта в регионе.

Игра состоится для ветеранов СВО с поражением нижних конечностей опорно-двигательного аппарата, проживающих в Тюмени и Тюменском муниципальном округе.

— Мы хотим, чтобы бойцы, получившие тяжелые ранения продолжали активную жизнь. Спорт дает им такую возможность. Следж-хоккей — это не просто игра, это реабилитация, общение, возвращение в строй. Мы создаем команду, которая сможет достойно представлять Тюменскую область на всероссийских соревнованиях. Наша задача — чтобы тренировки стали регулярными, а у участников появилась цель и вера в свои силы, — поделился руководитель инициативы "Сибирский соболь: следж", победитель Программы поддержки сообществ, Алексей Китов.

В период подготовки к матчу на катке "Рубиновец" прошла серия регулярных тренировок — занятия проводили квалифицированные тренеры. Помогали в организации и проведении мероприятий студенты педагогических, спортивных и медицинских факультетов.

— Программа поддержки сообществ существует для того, чтобы давать шанс инициативам, которые реально меняют жизнь людей. "Сибирский соболь: следж" — проект, который мы поддержали с большим интересом. Авторы предложили четкое и нужное решение, а мы помогли запустить его. Для нас важно, чтобы такие проекты не просто получали финансирование, а становились устойчивыми и давали результат, — рассказал Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Инициатива "Сибирский соболь: следж" стала победителем Программы поддержки сообществ. Проект проходит при поддержке Департамента общественных связей, АНО "Агентство современных коммуникаций" и тюменского филиала фонда "Защитники Отечества", - сообщает КП-Тюмень.

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