Школы Уватского округа полностью подготовили к началу учебного года

За лето в школах Уватского округа выполнили косметические ремонты, привели в порядок помещения и необходимую инфраструктуру. - К 1 сентября все работы будут завершены. В частности, в Демьянской средней общеобразовательной осуществлен капитальный ремонт фасада.

Проведено утепление стен с последующей облицовкой алюминиевыми кассетами, ремонтируются балконы, усилены колонны, восстановлена кирпичная кладка, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. Есть изменения и в Ивановской школе. В первом корпусе отремонтированы санитарные помещения.

Завершено строительство новой спортивной площадки, сейчас идет ее благоустройство и оснащение. Подготовка школ к 1 сентября — большая совместная работа, в том числе со стороны коммунальных служб. На сегодня все профилактические работы по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по плану. - Промывка, частичная замена трасс, ремонт котельных - все намеченное на лето исполнено. На особом контроле все социальные объекты Уватского округа. Окончательно убедимся в работоспособности всей коммунальной системы после пробного пуска котельных, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.