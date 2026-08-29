Тюменский врач развеяла распространённые мифы о БАДах для женского здоровья

Врач акушер-гинеколог высшей категории Тюменского кардиологического научного центра Юлия Статных рассказала, почему БАДы с инозитолом и индол-3-карбинолом стали так популярны и насколько они эффективны.

Производители обещают женщинам решение проблем при синдроме поликистозных яичников, мастопатии и эндометриозе. Средства растительного происхождения продаются без рецепта и позиционируются как естественная альтернатива гормональным препаратам.

– Людям хочется найти простой выход из сложных ситуаций. К тому же в обществе есть запрос на профилактику: многие ищут способы поддержать организм при стрессе и других факторах риска. А БАДы позиционируются как дополнение к здоровому образу жизни без побочных эффектов. Индол-3-карбинол и инозитол не являются лекарствами. Они действительно биологически активны: например, индол-3-карбинол влияет на метаболизм эстрогенов и может воздействовать на избыточное разрастание тканей, что теоретически актуально при мастопатии и эндометриозе, – пояснила Юлия Статных.

По словам врача, отдельные научные работы показывают положительный эффект этих добавок, но только в комплексном лечении. Как вспомогательное средство на фоне основной терапии, а не как самостоятельное решение.

При СПКЯ убедительных доказательств эффективности нет: БАДы не восстанавливают овуляцию и не снижают инсулинорезистентность. Прием добавок несет риски.

– Во-первых, это ложное чувство безопасности. Женщина начинает пить БАДы и успокаивается, откладывая полноценное обследование: УЗИ, гормональные исследования, визит к специалисту. Настоящая причина симптомов так и остается невыясненной, а драгоценное время уходит, – подчеркивает акушер-гинеколог. – Во-вторых, не стоит забывать о побочных эффектах. Даже натуральные компоненты способны давать нежелательные реакции: тошноту, нарушения стула, аллергию, а в отдельных случаях – влиять на цикл.

Компоненты БАДов способны влиять на эффективность других препаратов или усиливать их побочные действия. У некоторых производителей реальный состав может не совпадать с заявленным, а где-то даже обнаруживают скрытые потенциально опасные добавки, - сообщает Тюменская область сегодня.